У Києві продається одна з найменших квартир із санвузлом на кухні: фото

Власнику житла доведеться в одному приміщенні і готувати, і вмиватися, і приймати душ.

У Києві на проспекті Відрадний продається одна із найменших квартир на ринку нерухомості. За житло площею 19 квадратних метрів просять 27 тисяч доларів.

Про це пише Obozrevatel.

На вході у квартиру розташована душова кабіна, умивальник та кухня. Все це розмістили на площі 12 квадратів (вся площа житла складає 19 квадратів).

Власнику житла доведеться в одному приміщенні і готувати, і вмиватися, і приймати душ.

"У кімнаті є своя кухня, свій санвузол та душова кабіна (як повноцінна однокімнатна квартира)… Встановлено металопластикові вікна, нові радіатори, ламінат", – йдеться в оголошенні на порталі нерухомості.

У другій кімнаті, площа якої становить лише сім квадратів, розмістили холодильник, стіл, невеликий телевізор, шафу та спальне місце.

Квартира розташована на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі.

“Вікна виходять у двір, порядні сусіди. Гарне місце розташування, зручна транспортна розв’язка, зупинка громадського транспорту за дві хвилини ходьби від будинку”, – йдеться в оголошенні.

Нагадаємо, в Україні переписали правила для покупців квартир у новобудовах. Українці отримали можливість реєструвати свої права на ще недобудовані квартири. Це стало можливим завдяки електронному механізму захисту інвесторів, які вклалися у будівництво.

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