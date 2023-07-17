У центрі Києва чоловік влаштував стрілянину: є поранений

Сьогодні, 17 липня, у Києві чоловік влаштував стрілянину на Печерську. Правоохоронці вже його затримали.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

Зазначається, що невідомий зайшов до офісного приміщення на вулиці Бойчука. Внаслідок цього спрацювала сигналізація.

"Коли прибув наряд приватної охорони, чоловік вистрелив у бік співробітників та поранив одного з них. У подальшому озброєний порушник забарикадувався в офісному приміщенні. Правоохоронці провели спецоперацію, у результаті якої бійці спецпідрозділу КОРД затримали чоловіка", – йдеться у повідомленні.

Стрільцем виявився власник цього ж офісу, 1980 року народження. Мотиви його вчинку ще встановлюють.

Слідчі розпочали кримінальне провадження. Затриманому інкримінують "замах на умисне вбивство". Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві під час конфлікту з перехожим чоловік влаштував стрілянину. Надзвичайна подія сталася просто посеред дня на Голосіївському проспекті.

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