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У Києві 11 пляжів небезпечно відвідувати: що сталося (список)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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У Києві 11 пляжів небезпечно відвідувати: що сталося (список)

На яких пляжах у Києві заборонено купатися / Фото: pixabay.com

Фахівці попередили про негативні наслідки серед населення при купанні на цих пляжах.

На 11 пляжах Києва вода не відповідають вимогам гігієнічних нормативів якості, тому фахівці рекомендують утриматися від їхніх відвідин. 

Про це поінформували у пресслужбі Головного управління Державної продспоживслужби столиці.

Зазначається, Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві проводило дослідження води на міських пляжах. За результатами санітарно-мікробіологічних та санітарно-хімічних досліджень проби води на цих об'єктах не відповідають вимогам Гігієнічних нормативів якості води на таких пляжах, як:

"Веселка", "Дитячий", "Молодіжний", "Райдуга", "Тельбін", "Центральний", "Троєщина", "Чорторий", "Галерний", Вербний" та "Пуща Водиця".

Фахівці попередили про негативні наслідки серед населення при купанні на цих пляжах.

Раніше ми інформували, на яких пляжах вода на пляжах не відповідає нормативам якості, а тому не можна купатися.

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Дата публікації
Перегляди
266
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