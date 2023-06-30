Запрошував підлітків додому та вчиняв секс-насильство: журналіста із Києва взято під варту у залі суду

Київський апеляційний суд ухвалив нове рішення, яким застосовано стосовно 39-річного киянина запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Журналіста із Києва, який розбещував неповнолітніх хлопців, взято під варту у залі суду. Він перебуватиме під вартою.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Київський апеляційний суд скасував рішення слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва та ухвалив нове, яким застосовано стосовно 39-річного киянина запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Підозрюваного взято під варту просто у залі суду.

За даними ЗМІ, - це журналіст видання Vesti.ua Тарас Козуб.

Відомо, що 1 червня слідчим суддею застосовано відносно журналіста, який підозрюється у розбещенні та вчиненні розпусних дій стосовно двох підлітків, а також у зберіганні дитячої порнографії, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, визначивши заставу у розмірі 214 720 гривень.

2 червня підозрюваний вніс заставу та залишив ДУ "Київський слідчий ізолятор".

"Слідством встановлено, що підозрюваний, колишній працівник медіахолдингу, легко входив в довіру до неповнолітніх осіб. Користуючись віковою перевагою, маніпулював та зваблював дітей за рахунок пригощання продуктами харчування та подарунками у вигляді грошових коштів", - розповіли у прокуратурі.

Досудове розслідування триває. Вживаються заходи зі встановлення інших потерпілих, які стали жертвами підозрюваного.

Нагадаємо, у Броварах на Київщині 46-річний чоловік зґвалтував підлітка під час сеансу масажу на території оздоровчо-реабілітаційного центру.

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