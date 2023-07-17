В центре Киева мужчина устроил стрельбу: есть раненый

Сегодня, 17 июля, в Киеве мужчина устроил стрельбу на Печерске. Правоохранители уже задержали его.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Отмечается, что неизвестный вошел в офисное помещение по улице Бойчука. В результате сработала сигнализация.

"Когда прибыл наряд частной охраны, мужчина выстрелил в сторону сотрудников и ранил одного из них. В дальнейшем вооруженный нарушитель забаррикадировался в офисном помещении. Правоохранители провели спецоперацию, в результате которой бойцы спецподразделения КОРД задержали мужчину", – говорится в сообщении.

Стрельцом оказался владелец этого же офиса, 1980 года рождения. Мотивы его поступка еще устанавливают.

Следователи начали уголовное производство. Задержанному инкриминируют "покушение на умышленное убийство". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве во время конфликта с прохожим мужчина устроил стрельбу. Происшествие произошло прямо посреди дня на Голосеевском проспекте.

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