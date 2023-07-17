Новий скандальний тендер у Києві: за 1,3 млрд грн хочуть реконструювати розв’язку

У Києві провели тендер на 1,3 млрд грн, за які планується реконструкція розв’язки на перетині вулиць Полярної та Богатирської в Оболонському районі столиці.

Про це свідчить інформація на сайті Prozorro.

Так, на реконструкцію розв’язки на Оболоні планують витратити 1 314 995 000 грн. Замовником робіт є КП "Київавтодор".

Згідно з інформацією в тендері, на вказаному місці в межах реконструкції збудують новий шляхопровід віссю вулиці Полярної, аби покращити транспортну ситуацію на півночі Києва. Планується, що пропускна спроможність нової розв’язки становитиме 11 200 авто на годину. Шляхопровід завдовжки 125 м матиме шість смуг руху.

Окрім того, на перехресті планується прибрати наявний світлофор, щоб зменшити затримку транспорту на одному з найбільш завантажених вузлів Оболонського району. На розв’язці також облаштують велодоріжки загальною довжиною близько 2,8 км.

Тендер на реконструкцію розв’язки в Оболонському районі Києва / Скриншот з сайту Prozorro

Додамо, на тендер звернула увагу головна редакторка видання Cultureversus та координаторка Енциклопедії громадського активіста Юлія Нікітіна.

"Ідея реконструювати переходи та розв’язки за шалені гроші, коли всі ці гроші потрібні на фронті – це не просто абсурд, це злочин. Кожний притомний киянин зараз очікує, що найбагатше місто в країні буде допомагати фронту, а не чепуритися і пилити гроші на розв’язках. Мені за моє місто соромно", – написала Нікітіна на своїй Facebook-сторінці.

Нагадаємо, в Києві за 510 тис. грн провели випробування несучих конструкцій естакади метропроїзду мосту Метро через річку Дніпро. Випробування відбулося на замовлення КП "Київський метрополітен", свідчать дані на сайті Prozorro.

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