У Києві зафіксували критичні пошкодження мостів Патона та Метро (фото)

Після з’ясування реального технічного стану мостів має бути розроблений покроковий план щодо їхнього ремонту та утримання.

У Києві експерти зафіксували суттєві пошкодження на мостах імені Патона та Метро, які є ключовими для міста.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Там зазначили, що днями розпочалася робота на щодо перевірки стану мостових споруд. Першими обʼєктами огляду стали міст ім. Є.Патона та міст Метро у Києві. Експерти візуально оглянули ці об’єкти та зафіксували на фото й відео найбільш критичні пошкодження мостів.

"Зокрема, було виявлено суцільну корозію балок та головних елементів прогонів, поздовжні тріщини у поверхнях опор з утворенням сталактитних відкладень всередині, руйнування бетону, наскрізна корозія балок у місцях зʼєднання з поперечними вузлами. Всі ці пошкодження будуть внесені до акту огляду за результатами перевірки", – йдеться в повідомленні міністерства.

Там зазначили, що головне завдання – з’ясувати реальний технічний стан мостів та розробити покроковий план щодо їхнього ремонту та утримання.

"Експерти зафіксували неналежний стан експлуатаційного утримання. За результатами огляду мостів буде складений відповідний акт, згідно якого Комісія ухвалить подальший план дій", – повідомив директор "ДерждорНДІ" Артем Безуглий.

У Києві експерти зафіксували суттєві пошкодження ключових мостів / Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

У Києві експерти зафіксували суттєві пошкодження ключових мостів / Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

У Києві експерти зафіксували суттєві пошкодження ключових мостів / Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

У Києві експерти зафіксували суттєві пошкодження ключових мостів / Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Пошкодження мосту Патона та інших мостів Києва

Нагадаємо, міст Патона у Києві був визнаний експертами непрацездатним ще 2018 року. Згідно з регламентом, огляд мосту мав відбуватися щороку, однак остання така перевірка була проведена 2020 року, поінформували в Мінрозвитку громад. Зауважимо, 2021 року на відео було зафіксовано, як міст Патона розвалюється на очах: із нього в річку летить каміння та шматки бетону.

У міністерстві поінформували, що паприкінці серпня Служба відновлення у Київській області оголосить тендер на проєктування реставраційних робіт мосту Патона.

Напередодні мер Києва Віталій Кличко поінформував, що міст Патона і міст Метро перебувають в аварійному стані, а Дарницький міст не введено в експлутатацію. За словами столичного голови, зараз ремонтуються Північний і Південний мости.

Зауважимо, що на початку липня міністр розвитку громад Олександр Кубраков повідомив про завершення робіт на Дарницькому мосту та відкриття руху двома його новозбудованими з’їздами – у бік мосту Патона та Осокорків.

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