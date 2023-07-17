Збір на ділянку: на Київщині планується запуск притулку для покинутих амстафів та пітбулів

Організація ПітБульХелп готується до запуску на Київщині постійного притулку для покинутих амстафів, пітбулів та бультер'єрів. Ділянку вже знайдено, але не вистачає коштів. Тож ПітБульХелп оголошує збір.

"Наша команда успішно працює над порятунком тварин вже більше 10 років і зараз під опікою близько 90 собак і 30 котів. Наші підопічні прилаштовуються і оновлюються, в нас більше волонтерів, більше підтримки від кінологів і більше можливостей для роботи зі спонсорами. З 2017 року ПітБульХелп перетворився у офіційну благодійну організацію, щоб мати змогу більш ефективно і прозоро працювати", - зазначається у дописі організації у Facebook.

Більшість підопічних ПітБульХелп стафи та пітбулі, тому прилаштування завжди вимагає особливих зусиль, і у війну навантаження зросло в рази. Слід також зазначити що всі ці роки ПітБульХелп неухильно дотримується принципу no kill. Організація не присипляє соба,к яких в стандартних умовах вважають приреченими, досвід волонтерів свідчить, що результати варті того. Волонтери і донори, які обирають політику no kill утримують деяких тварин по 7-10 років. Собака може провести з ними все життя і з часом кількість таких підопічних на довгому утриманні тільки зростає.

Зараз під опікою ПітБульХелп близько 90 собак і 30 котів

Майже неможливо забезпечити перетримки, за минулі два тижні до ПітБульХелп приїхало сім нових собак. І їх досі не має змоги розмістити. Бо перевірені перетримки забиті, а перетримки з сумнівною репутацією не розглядаються взагалі. З деякими волонтерами організації живе по 5-10 собак.

Організація ПітБульХелп знайшли ідеальну ділянку для старту притулку. Вона велика, віддалена від сусідів, і там вже проведені комунікації. До неї можна зручно доїхати з різних місць багатьма видами транспорту, що дуже важливо для притулку, який залежить від волонтерів, опікунів та інших гостей. За таких умов купівля одночасно є найдешевшим і найпридатнішим варіантом для швидкого переїзду.

"Ми знизимо навантаження на донорів, які щомісяця вкладаються в оренди перетримок, і знімемо навантаження з наших волонтерів, які власноруч утримують собак. Власники ділянки пішли нам назустріч тому ми маємо час на збір коштів, яких не вистачає", - йдеться у дописі.

Ціль збору: 570 тисяч гривень

Ціна розкішної ділянки для понад 100 підопічних ПітБульХелп - приблизно $15 тисяч або 570 тис. грн. Якщо знайдеться 1000 людей, які згодні вкласти по 570 грн, ПітБульХелп зможе відкрити притулок. Закрити збір потрібно протягом тижня, тобто до 21 липня, інакше ділянка піде іншим претендентам.

"Якщо ми не встигнемо з цією ділянкою - банка лишиться недоторканою, поки ми не знайдемо альтернативи... Завдання зараз - знайти найкращу землю за найвигіднішою ціною для наших благодійників. Якшо ми з вами викупимо обрану ділянку, враховуючи її стан, - перших собак плануємо переселити в перші пару місяців, і зиму зустрінемо вже як постійний притулок", - зазначили у ПітБульХелп.

Реквізити для допомоги дивіться тут

Читайте також: