Можливість повторного наступу РФ на Київ не виключена: у Міноборони розповіли про багатоешелоновану оборону

Якщо Путіну стане безумства піти на Київ, перемелемо ще кілька тисяч загарбників, зазначив Олександр Павлюк.

Україна не виключає можливостей повторного наступу росіян на Київ, однак оборона столиці багатоешелонована і дуже потужна.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Ми не виключаємо жодної можливості. У хворій голові можливі різні варіанти, але сил і засобів для проведення відповідного наступу на Київ, враховуючи те, що у нас оборона дуже потужна, багатоешелонована, - варіантів для здорового глузду немає жодних", - сказав Павлюк.

На уточнювальне запитання, що буде, якщо російські військові все ж наважаться на нову атаку на українську столицю, Олександр Павлюк відповів: "Ну, перемелемо ще декілька тисяч, якщо вистачить безумства у їхнього лідера знову таку спробу вчинити".

Водночас перший заступник міністра оборони нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення найбільш маневрена і мобільна сила російських військ була сконцентрована на Київському напрямку.

За словами генерал-лейтенанта, чинник раптовості ворогові не допоміг, українські оборонці гідно його зустріли навіть з невеликими силами у перші хвилини, змогли правильно організувати спротив і завдати таких втрат, що противник без поповнення не міг рухатися далі.

Павлюк згадав, що найгарячішими й найнепередбачуванішими для захисту Києва були дні в середині березня 2022 року, коли противник захопив плацдарм на території лівого берега Ірпеня.

"Дуже важливо було вибити його звідти, і це нам вдалося. Великими зусиллями, але противник був знищений, і після цього почалося визволення Київщини. Не було у нього сил і засобів - вони всі були скуті на Сході, - щоб розвивати наступ за рахунок інших сил", - пояснив перший заступник міністра.

Після цього почався відступ російських військ з Київщини, Чернігівщини та Сумщини.

"Розуміючи, що на кількох напрямках не буде успіху, противник змушений був з ганьбою тікати з Київської, Сумської, Чернігівської областей, під нашим тиском. Він сам не йшов - постійно йшли бої, постійно були наші вже спроби оточити і знищити його. Під цим тиском ... він змушений був залишити цю територію і зосередитись на Донецькій і Луганській областях", - наголосив Павлюк.

Нагадаємо, у Міноборони підбили підсумки 500 днів повномасштабної війни.