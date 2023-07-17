В Киеве начались военные учения: что нужно знать горожанам

Военные учения будут продолжаться с 17 по 20 июля.

В столице начинаются учения группировки сил и средств обороны Киева.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

По данным КМВА, учения будут продолжаться в рамках лесничества Дарницкого района с 17 по 20 июля.

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Киевлян просят воздержаться от посещения лесов в этот период.

Кроме того, военная администрация напоминает о строгом запрете на видео- и фотофиксацию передвижения военных и техники и обнародования таких материалов.

Напомним, в Минобороны не исключают возможности повторного наступления российских захватчиков на Киев, однако уверяют, что оборона столицы многоэшелонирована и очень мощна.

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