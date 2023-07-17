В Киеве начались военные учения: что нужно знать горожанам

Военные учения будут продолжаться с 17 по 20 июля.
В столице начинаются учения группировки сил и средств обороны Киева.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
По данным КМВА, учения будут продолжаться в рамках лесничества Дарницкого района с 17 по 20 июля.
Киевлян просят воздержаться от посещения лесов в этот период.
Кроме того, военная администрация напоминает о строгом запрете на видео- и фотофиксацию передвижения военных и техники и обнародования таких материалов.
Напомним, в Минобороны не исключают возможности повторного наступления российских захватчиков на Киев, однако уверяют, что оборона столицы многоэшелонирована и очень мощна.
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