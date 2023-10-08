У Києві підлітки закидали яйцями дівчинку у день її народження (відео)

Інцидент трапився ще в червні, проте стало відомо про факт булінгу лише тепер.

У Києві знову трапився гучний випадок булінгу – підлітки закидали дівчинку яйцями у день її народження.

Знущання компанія знімали на відео, яке опублікували у Мережі.

На кадрах видно, як хлопці йдуть вслід за дівчиною, розбивають об її голову яйця, і глузуючи, наспівують пісню "С Днем рождения" російської виконавиці Ірини Алегрової, яка підтримує агресію РФ проти України.

У Києві підлітки закидали дівчинку яйцями у день її народження

"Ювенальні поліцейські, побачивши відео у Телеграм-каналах, одразу почали перевірку. За результатом зʼясовано, що подія відбулася в червні. Дітей встановлено. Після опитування усіх батьків з дітьми буде прийнято рішення щодо правової кваліфікації", – повідомляє поліція Києва в ексклюзивному коментарі ТСН.ua.

Раніше повідомлялося, що під Києвом учні до струсу мозку побили третьокласника, поки вчителька "сиділа у телефоні".

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