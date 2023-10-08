В Киеве подростки забросали яйцами девочку в день ее рождения (видео)

Инцидент произошел еще в июне, однако стало известно о факте буллинга только сейчас.

В Киеве снова произошел громкий случай буллинга – подростки забросали девочку яйцами в день ее рождения.

Издевательство компания снимали на видео, которое опубликовали в Сети.

На кадрах видно, как парни идут вслед за девушкой, разбивают об ее голову яйца, и издеваются, напевая песню "С Днем рождения" российской исполнительницы Ирины Аллегровой, которая поддерживает агрессию РФ против Украины.

В Киеве подростки забросали девочку яйцами в день ее рождения

"Ювенальные полицейские, увидев видео в Телеграмм-каналах, сразу начали проверку. По результату выяснено, что событие произошло в июне. Дети установлены. После опроса всех родителей с детьми будет принято решение о правовой квалификации", – сообщает полиция Киева в эксклюзивном комментарии ТСН.ua.

Ранее сообщалось, что под Киевом ученики до сотрясения мозга избили третьеклассника, пока учительница "сидела в телефоне".

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