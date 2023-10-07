"Вечірки" під час комендантської: у поліції роз'яснили інцидент зі скандальним клубом у Києві

Інцидент із київським клубом, який працював у комендантську годину, та відсутністю реакції поліції викликав хвилю обурення.

Відомо, що заклади у Києві мають працювати до 23 години. Комендантська година у столиці стартує опівночі. На жаль, відповідальність за її порушення не передбачена.

Про це в ефірі телемарафону сказав керівник поліції Києва, полковник Дмитро Шумейко.

У чому полягає проблема

Як розповів Шумейко, поліція фіксувала випадки, коли деякі заклади пропускали клієнтів через потаємні входи, заздалегідь, зачинялися після 23 години. Візуально не можна було визначити, чи працює заклад.

"Поліція проводила відпрацювання і проводить їх на постійній основі. Спеціальні наряди об'їжджають заклади, попереджають адміністрацію про те, що недопустимо працювати після 23 години", – зазначає полковник.

Шумейко констатував: у поліцейських немає підстав зайти силоміць через закриті двері зайти до приватного закладу. Це можна зробити лише за рішенням суду, яке може бути ухвалене в кримінальному провадженні. Саме тому до закладу правоохоронці навідались зранку, склали адміністративний протокол й притягнули до відповідальності адміністратора.

"На цей час відповідальність за порушення комендантської години й роботи закладів не передбачена", – підкреслив він.

Ще з травня 2022 року у ВР перебуває законопроєкт, який передбачає відповідальність за порушення комендантської години. На жаль, він не прийнятий.

"Поліція профілактує, здійснює превентивні заходи, перевіряє порушників комендантської годин, попереджає їх, проводить розяснювальну роботу. На цьому все завершується", – визнав Шумейко.

Окрім того, що представники поліції продемонстрували бездіяльність, вони також погрожували водієві "Української правди" викликом ТЦК. Подібний підхід, безумовно, є неприпустимим.

"Треба визнати, що дії деяких нарядів поліції, які були на місці подій, були непрофесійними. Ми в жодному разі не хочемо це покрити. За цими фактами призначені службові розслідування", – повідомив керівник поліції Києва.

Наразі МВС розробляє законопроєкт, який визначатиме відповідальність не лише для фізичних осіб, а й для суб'єктів господарювання за порушення комендантської години.

Нагадаємо, в Україні хочуть запровадити кримінальну відповідальність за "гулянки" у комендантську годину. Наразі тривають дискусії щодо потенційного покарання.

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