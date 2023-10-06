У Києві запрацює ізраїльська система оповіщення про ракетну небезпеку: в чому її перевага

Йдеться лише про оповіщення, а не про протиповітряну оборону.

Невдовзі у Києві повноцінно запрацює ізраїльська система раннього оповіщення про ракетну небезпеку. Її вже тестують.

Про це пише "БЖ".

Що відомо

Як пояснив в Надзвичайний і Повноважний Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, після подолання усіх технічних моментів елементи системи почали тестувати у Києві. "Наші спеціалісти у співпраці з ізраїльською стороною проробили неймовірно кропітку роботу, і, сподіваємось, система почне повноцінно працювати у Києві уже найближчим часом", – сказав він.

Ключова перевага полягає в тому, каже він, що ця система зможе чітко прогнозувати, куди націлена та чи інша загроза з повітря. Йдеться винятково про програмний продукт.

"Жодного відношення до протиповітряної оборони не має і технічно не може мати", – зазначив Корнійчук.

Наразі мовиться лише про столицю, тож невідомо, чи планується встановлення за її межами. "Якщо все вдасться і ми зможемо знати необхідні кошти – систему можна буде масштабувати і встановлювати в інших містах України", – підсумував Надзвичайний і Повноважний Посол України в Ізраїлі.

Детальніше про те, як працює ізраїльська система оповіщення про ракетну загрозу, читайте у матеріалі.

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