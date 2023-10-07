Скандальна київська викладачка, якій висунули підозру, виклала фото на фоні прапору РФ

Колишня професорка Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова Євгенія Більченко виклала фото на фоні російського триколору. При цьому раніше жінці висунули підозру у держзраді.

Фото вона виклала у своєму Телеграм-каналі.

Зазначається, що підозру колишній викладачці висунули за підозрою у державній зраді та вербуванні коригувальників.

"Вилізли симптоми ПТСР, але я впоралася. Побували на вулиці Даші Дугіної (загиблої дочки російського ідеолога Олександра Дугіна – ред.). Славно. Слід мови є скрізь: по радіо, у написах, по телеку... Навіть про ЗСУ пісні крутять кафе. Ніхто не глушить", – написала Більченко.

Додамо, що в одному з дописів вона фактично зізнається у тому, що "вела підпільну боротьбу проти України":

"Що я робила "ці дев'ять років"? Робила те, на що зараз усім наср*ти, і мені, чесно кажучи, теж. Три з них були шизануті, решту шість вела підпільну боротьбу проти України, в умовах повної ізоляції, без підтримки, без ін'єкції славою та почестями, всупереч усьому, слава Богу, напрацювала у них на держзраду, чого й іншим бажаю. Ну що ще сказати... Служу народу Росії".

Більченко також заявила, що живе у Росії вже другий рік і "ні про що не шкодує".

Наразі Більченко живе у Росії і каже, що ні про що не шкодує.

"Про забезпечення функціонування української мови як державної" є "опухлим лімфовузлом у хворому тілі". В університеті такі висловлювання назвали неприпустимими. За кілька тижнів її відсторонили від викладацької роботи та перевірили її лекції, які, як з’ясувалося, були "просякнуті мовою ненависті", додала вона.

Скандальна київська викладачка виклала фото на фоні прапору РФ

Нагадаємо, ексвикладачка і путінська поплічниця від лютого 2022-го, перебуваючи на території Росії та діючи на замовлення російських кураторів, створила та адмініструвала у месенджері "Telegram" низку груп. Крім того, про підозру двом її спільникам.

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