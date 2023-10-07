Скандальна київська викладачка, якій висунули підозру, виклала фото на фоні прапору РФ

Зараз вона перебуває у Росії.
Колишня професорка Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова Євгенія Більченко виклала фото на фоні російського триколору. При цьому раніше жінці висунули підозру у держзраді.
Фото вона виклала у своєму Телеграм-каналі.
Зазначається, що підозру колишній викладачці висунули за підозрою у державній зраді та вербуванні коригувальників.
"Вилізли симптоми ПТСР, але я впоралася. Побували на вулиці Даші Дугіної (загиблої дочки російського ідеолога Олександра Дугіна – ред.). Славно. Слід мови є скрізь: по радіо, у написах, по телеку... Навіть про ЗСУ пісні крутять кафе. Ніхто не глушить", – написала Більченко.
Додамо, що в одному з дописів вона фактично зізнається у тому, що "вела підпільну боротьбу проти України":
"Що я робила "ці дев'ять років"? Робила те, на що зараз усім наср*ти, і мені, чесно кажучи, теж. Три з них були шизануті, решту шість вела підпільну боротьбу проти України, в умовах повної ізоляції, без підтримки, без ін'єкції славою та почестями, всупереч усьому, слава Богу, напрацювала у них на держзраду, чого й іншим бажаю. Ну що ще сказати... Служу народу Росії".
Більченко також заявила, що живе у Росії вже другий рік і "ні про що не шкодує".
Наразі Більченко живе у Росії і каже, що ні про що не шкодує.
"Про забезпечення функціонування української мови як державної" є "опухлим лімфовузлом у хворому тілі". В університеті такі висловлювання назвали неприпустимими. За кілька тижнів її відсторонили від викладацької роботи та перевірили її лекції, які, як з’ясувалося, були "просякнуті мовою ненависті", додала вона.
Нагадаємо, ексвикладачка і путінська поплічниця від лютого 2022-го, перебуваючи на території Росії та діючи на замовлення російських кураторів, створила та адмініструвала у месенджері "Telegram" низку груп. Крім того, про підозру двом її спільникам.
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