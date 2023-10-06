Дитина плакала та кликала маму: під Києвом підприємець на заправці викрав дівчинку та зґвалтував її

У Київській області до 15 років позбавлення волі засудили підприємця, який на заправці викрав у батьків маленьку дівчинку, відвіз її у поле недалеко від аеропорту "Бориспіль" та зґвалтував.

Про це йдеться у вироку Києво-Святошинського районного суду Київської області від 3 жовтня 2023 року.

За даними слідства, випадок стався у серпні 2020 року в Борисполі Київської області. Там приватний підприємець на заправці викрав у батьків дівчинку та посадив у свій автомобіль. Сталось це під час того, як мати дитини розраховувалась на касі, а дівчинка дивилась на іграшки.

Він посадив дитину в автомобіль, де орально зґвалтував дівчинку. Він також поравав її одяг та хотів продовжити сексуальне насильство, проте не зміг через фізіологічні проблеми.

На суді підозрюваний відмовився свідчити та якось пояснювати свій вчинок. Спочатку він заперечував свою провину, проте згодом перепросив у родини потерпілої.

Мати та батько дитини повідомили, що у того дня вони їхали в гості до знайомих. Зупинились на заправці, щоб здійснити покупки. Коли мати розраховувалась на касі, дівчинка захотіла поглянути на іграшки. Після цього жінка помітила зникнення доньки та забила на сполох, викликавши поліцію. Згодом правоохоронці розшукали дівчинку і вона розповіла батькам, що сталось.

"Дитина їй розповіла, що її викрав невідомий чоловік, давав їй дивитися мультики, порвав на ній штанці та давав "пісюн і сказав, що це сося", яка була вонюча. Після вказаних подій дитина закрилась, хоча була дуже відкритою до людей, боїться залишатися сама та білих авто, щоб її не вкрали", - йдеться у матеріалах суду.

Після цього випадку дівчинка стала закритою та відвідує дитячого психолога.

На суді патрульний поліцейський, який з напарником розшукав дитину, розповів, що під час затримання чоловік поводився дивно, а дівчинка плакала та кликала маму.

Мати підозрюваного ж звинуватила поліцію у побитті її сина, проте офіційно із заявою про це не зверталась. Вона додала, що у той період у її сина були проблеми через сварку із своєю дівчиною. На суді вона також перепросила у батьків потерпілої.

Чоловіка визнали винним за ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 153, ч. 3 ст. 15 ч.6 ст. 152 КК України. Його засудили до 15 років позбавлення волі. Також він повинен заплатити батьку, матері та бабусі потерпілої по 100 тисяч грн і 3850 грн матеріальної шкоди.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, на Чернігівщині чоловік закатував 2-річну дівчинку, бо вона "не знала, як звати дядю".

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