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У Києві перейменували ще 11 вулиць: нові назви

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Києві перейменували ще 11 вулиць: нові назви

Фото: pixabay.com

Тепер у Києві є вулиця Катерини Гандзюк та Якова Гніздовського.

У Києві у четвер, 11 листопада, перейменували ще 11 вулиць, які були пов'язані з Росією та радянським минулим української столиці. 

Про це повідомили в КМДА. 

Депутати Київради 11 листопада на своєму засіданні перейменували 11 вулиць. Їх назви були пов'язані з Росією та Радянським союзом: 

  • вулиця Біломорська - вулиця Катерини Гандзюк;
  • вулиця Магнітогорська - вулиця Якова Гніздовського;
  • вулиця Ломоносова - вулиця Юлії Здановської;
  • вулиця Північно-Сирецька - вулиця Віктора Некрасова;
  • бульвар Праці - бульвар Івана Котляревського;
  • вулиця Генерала Карбишева - вулиця Ірини Бекешкіної;
  • вулиця Челябінська - вулиця Пантелеймона Куліша;
  • вулиця Миколи Гастелло  вулиця Бусовогірська;
  • вулиця Маміна-Сибіряка - вулиця Вічова
  • вулиця Валі Котика - вулиця Віденська;
  • вулиця Іжевська - вулиця Іжкарська.

Загалом у Києві вже перейменовано 204 об'єктів. Цей процес триває. 

Перейменування у Києві після нападу Росії 

В Україні, зокрема і в Києві, після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави почався новий етап перейменування вулиць та інших топонімів. 

У черні в Київській міській раді зареєстровано проєкт рішення про перейменування 5 станцій столичного метрополітену, назви яких у той чи інший спосіб пов'язані з РФ або її державами-сателітами.

У липні в Києві перейменували театр Лесі Українки. Тепер його назва Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки. З назви вилучили слова "російської драми" Мінкульт затвердив своїм наказом ще у червні.

У вересні депутати Київради проголосували за перейменування понад сотні вулиць, назви яких пов'язані з Росією.

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