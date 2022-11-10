У Києві перейменували ще 11 вулиць: нові назви

Тепер у Києві є вулиця Катерини Гандзюк та Якова Гніздовського.
У Києві у четвер, 11 листопада, перейменували ще 11 вулиць, які були пов'язані з Росією та радянським минулим української столиці.
Про це повідомили в КМДА.
Депутати Київради 11 листопада на своєму засіданні перейменували 11 вулиць. Їх назви були пов'язані з Росією та Радянським союзом:
- вулиця Біломорська - вулиця Катерини Гандзюк;
- вулиця Магнітогорська - вулиця Якова Гніздовського;
- вулиця Ломоносова - вулиця Юлії Здановської;
- вулиця Північно-Сирецька - вулиця Віктора Некрасова;
- бульвар Праці - бульвар Івана Котляревського;
- вулиця Генерала Карбишева - вулиця Ірини Бекешкіної;
- вулиця Челябінська - вулиця Пантелеймона Куліша;
- вулиця Миколи Гастелло вулиця Бусовогірська;
- вулиця Маміна-Сибіряка - вулиця Вічова
- вулиця Валі Котика - вулиця Віденська;
- вулиця Іжевська - вулиця Іжкарська.
Загалом у Києві вже перейменовано 204 об'єктів. Цей процес триває.
Перейменування у Києві після нападу Росії
В Україні, зокрема і в Києві, після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави почався новий етап перейменування вулиць та інших топонімів.
У черні в Київській міській раді зареєстровано проєкт рішення про перейменування 5 станцій столичного метрополітену, назви яких у той чи інший спосіб пов'язані з РФ або її державами-сателітами.
У липні в Києві перейменували театр Лесі Українки. Тепер його назва Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки. З назви вилучили слова "російської драми" Мінкульт затвердив своїм наказом ще у червні.
У вересні депутати Київради проголосували за перейменування понад сотні вулиць, назви яких пов'язані з Росією.
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