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У Києві перейменували театр Лесі Українки 

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У Києві перейменували театр Лесі Українки 

Фото: УНІАН

Наразі юридично завершене перейменування київського театру Лесі Українки.

Тепер його назва Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки. Вилучити слова "російської драми" Мінкульт затвердив своїм наказом ще у червні.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

"Процес перейменування закладу розпочався ще наприкінці лютого. Це було рішення колективу, і воно є цілком зрозумілим. Вилучення з назви театру слова "російський" стосується не лише зміни назви закладу, адже зміниться сам зміст його діяльності та репертуарна політика", -  прокоментував міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Зазначається, що тепер вистави українських та зарубіжних авторів у театрі будуть українською мовою.

Наразі нова назва театру імені Лесі Українки внесена до актів уряду.

Як повідомлялося, у Харкові хочуть перейменувати театр. Харківський обласний російський драматичний театр імені Олександра Пушкіна змінить назву на Харківський академічний драматичний театр.

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