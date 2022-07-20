У Києві перейменували театр Лесі Українки 

Наразі юридично завершене перейменування київського театру Лесі Українки.
Тепер його назва Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки. Вилучити слова "російської драми" Мінкульт затвердив своїм наказом ще у червні.
Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.
"Процес перейменування закладу розпочався ще наприкінці лютого. Це було рішення колективу, і воно є цілком зрозумілим. Вилучення з назви театру слова "російський" стосується не лише зміни назви закладу, адже зміниться сам зміст його діяльності та репертуарна політика", - прокоментував міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Зазначається, що тепер вистави українських та зарубіжних авторів у театрі будуть українською мовою.
Наразі нова назва театру імені Лесі Українки внесена до актів уряду.
Як повідомлялося, у Харкові хочуть перейменувати театр. Харківський обласний російський драматичний театр імені Олександра Пушкіна змінить назву на Харківський академічний драматичний театр.
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