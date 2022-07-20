У Києві перейменували театр Лесі Українки 

Тепер його назва Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки. Вилучити слова "російської драми" Мінкульт затвердив своїм наказом ще у червні.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

"Процес перейменування закладу розпочався ще наприкінці лютого. Це було рішення колективу, і воно є цілком зрозумілим. Вилучення з назви театру слова "російський" стосується не лише зміни назви закладу, адже зміниться сам зміст його діяльності та репертуарна політика", - прокоментував міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Також читайте Большой театр скасував вистави режисерів, які виступили проти війни Росії в Україні

Зазначається, що тепер вистави українських та зарубіжних авторів у театрі будуть українською мовою.

Наразі нова назва театру імені Лесі Українки внесена до актів уряду.

Як повідомлялося, у Харкові хочуть перейменувати театр. Харківський обласний російський драматичний театр імені Олександра Пушкіна змінить назву на Харківський академічний драматичний театр.

Читайте також: