Під Києвом жінка пішла до лісу і підірвалась на окупантській міні: фото

Медики зробили все для порятунку жінки, але, на жаль, пацієнтка загинула.

Під Києвом мешканка села Мила пішла до лісу і підірвалась на окупантській міні.

Про це повідомила поліція Київської області.

"18 липня 65-річна жінка разом із чоловіком пішла до лісу, де натрапила на протипіхотну міну. В результаті вибуху потерпіла отримала численні тілесні ушкодження. Медики зробили все для порятунку жінки, але, на жаль, пацієнтка загинула", - зазначив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За порушення законів та звичаїв війни поліцейські розпочали досудове розслідування (ст. 438 ККУ).

Вибухотехніки обстежують прилеглі території.

Поліція вкотре закликає громадян: "Не відвідуйте лісосмуги на деокупованих територіях, уникайте лісових та польових доріг, а в разі виявлення вибухонебезпечних предметів телефонуйте на спецлінію 102".

Нагадаємо, окупанти дистанційно замінували під'їзд до Харкова.

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