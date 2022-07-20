В Ірпені лунали постріли: що сталося

За попередніми даними, чоловік здійснив постріли із травматичної зброї, намагаючись захиститись від хуліганських дій двох молодиків напідпитку.

В місті Ірпінь під Києвом, звільненому українськими військовими від російської окупації, сталася стрілянина, поліція почала розслідування.

Про це повідомляє поліція Київської області у Facebook.

У вівторок, 19 липня, ввечері близько 21:20 правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць міста лунають постріли.

”Поліцейські оперативно прибули на місце події та встановили усіх осіб, причетних до конфлікту. За попередніми даними, чоловік здійснив постріли із травматичної зброї, намагаючись захиститись від хуліганських дій двох інших фігурантів”, - сказано у повідомленні.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту.

Мер Ірпеня Олександр Маркушин розказав, що двоє молодиків були напідпитку і почали чіплятися до дитини, потім накинулись на дідуся, а коли приїхав на допомогу син потерпілого, молодики переключилися на нього. Тоді чоловік дістав травматичний пістолет і почав захищатися.

Нині зловмиснику у лікарні, їхньому життю загрози немає. Тепер за зловмисників візьметься поліція.

Нагадаємо, вибухівка в багажнику, зали ігрових автоматів і десятки п'яних водіїв - це виявили поліцейські лише за кілька годин і тільки в одному місті Ірпені на Київщині.

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