"Пошкодили приміщення та замінували територію": СБУ зібрала докази ядерного тероризму окупантів на ЧАЕС

Територія зони відчуження досі не розмінована. Це порушує цілісність системи радіаційної безпеки об’єкта.

Служба безпеки України зібрала докази того, що підрозділи ЗС РФ, які здійснили силове захоплення об’єктів державного спеціалізованого підприємства (ДСП) "Чорнобильська АЕС" та контролювали їх у період від 24 лютого по 31 березня 2022 року, вчинили акт ядерного тероризму.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Попри те, що реактори не працюють, підприємство залишається величезним комплексом із трьома сховищами відпрацьованого ядерного палива та низкою майданчиків з радіоактивними відходами.

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РФ грубо порушила Женевську конвенцію, що прямо забороняє вчиняти напади на ядерні об’єкти в умовах збройного конфлікту. Так, встановлено, що 24 лютого військові ЗС РФ, погрожуючи персоналу застосуванням важкого озброєння, зайшли на територію ДСП "ЧАЕС" та сховищ ядерних відходів.

У процесі тимчасової окупації загарбники також порушили всі норми ядерної безпеки:

пошкодили приміщення, замінували територію та спровокували низку пожеж, запустивши тим самим неконтрольовані процеси;

унеможливили регулярний зовнішній моніторинг радіації та неперервне постачання запасних частин, палива та витратних матеріалів;

утримували персонал у стресових умовах, збільшуючи вірогідність професійних помилок.

У розпорядженні СБУ є документальне підтвердження, що:

під час окупації на території зони відчуження постійно перебувала велика кількість важкої військової техніки, озброєння та понад 1000 військових ЗС РФ;

на території сховища, де проводяться роботи з відпрацьованими матеріалами реакторів з плутонієм-239, окупанти обладнали 5 вогневих точок;

територію зони відчуження замінували: виявлено понад 100 мінувань і 3 підриви;

на початку березня окупанти пошкодили вежі зв’язку, що спричинило вихід з ладу системи моніторингу радіаційної обстановки;

9 березня підприємство було майже повністю знеструмлено, що практично паралізувало роботу всіх систем контролю та безпеки. Зокрема, була відключена система охолодження відпрацьованого ядерного палива;

внаслідок ведення бойових дій та умисних підпалів, за даними систем NASA та Європейського космічного агентства, на території зони відчуження у період перебування в ній окупаційних військ зафіксовані значні пожежі на площі майже 14 тис. га. Ситуація ускладнилася неможливістю доступу пожежників для їх гасіння;

окупанти розграбували підприємства зони відчуження, зокрема, автопарк спеціалізованої техніки та пальне. Це поставило під загрозу пожежну та радіаційну безпеку у зоні відчуження;

розграбована і фактично знищена унікальна лабораторія "Екоцентр", 6 млн євро на обладнання якої профінансувала Єврокомісія. Викрадено і обладнання, куплене на кошти Фукусімського університету у межах реалізації японсько-українського проєкту за програмою "SATREPS". Під час окупації виведена з ладу система фізичного захисту у ДСП "ЧАЕС" та викрадена мобільна лабораторія радіаційної розвідки вартістю 2,5 млн гривень;

окупанти вели земляні роботи на території пункту тимчасової локалізації радіоактивних відходів "Рудий ліс".

"Територія зони відчуження досі не розмінована. Це порушує цілісність системи радіаційної безпеки об’єкта, яку Україна десятиліттями вибудовувала разом з міжнародними партнерами. Досі залишається надто висока імовірність неконтрольованих вибухів та спричинених ними пожеж", - йдеться у повідомленні.

СБУ вже повідомила про підозру загарбнику, який віддав наказ штурмувати ДСП "ЧАЕС" – це колишній заступник командувача сибірського округу Росгвардії генерал-майор О. Якушев.

Також повідомлено про підозру заступнику командира зведеного загону особливого призначення Росгвардії по Брянській області полковнику А. Фроленкову, який безпосередньо керував діями підлеглих в ході нападу на цей об’єкт.

Нагадаємо, окупанти знову порушили норми безпеки на ЗАЕС. Загарбники увійшли до радіаційної зони енергоблоку.

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