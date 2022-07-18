У Києві від початку війни зареєстровано майже 100 тисяч вимушених переселенців

Та кількість людей, яка зареєструвалася в Києві від 24 лютого, більша, ніж тих, хто проживає, наприклад у Броварах чи Кам’янець-Подільському.

У Києві від 24 лютого зареєстровано майже 100 тисяч вимушених переселенців, понад 15 тисяч із них – діти.

Про це йдеться на сайті КМДА.

Вимушених переселенців, які переїхали до столиці від 2014 року, — понад 270 тисяч. Найбільше із Донецької та Луганської областей, також багато з Харківської, Сумської та Запорізької.

Не всі, хто знайшов прихисток у Києві, зареєстровані як переселенці, тому сказати реальну кількість людей, які були вимушені покинути свої домівки через російську агресію, складно.

Щоб стати на облік як внутрішньо переміщена особа, необхідно звернутися до управління соціального захисту населення.

У Києві працюють консультативні центри для внутрішньо переміщених осіб.

Кожен із внутрішньо переміщених осіб може прийти та отримати консультації щодо пільг, працевлаштування та інших питань, які найбільше його турбують. Також фахівці надають юридичну та психологічну допомогу тим, хто цього потребує.

Дарницький район – вул. Ревуцького, 6 (приймання здійснюється щочетверга з 09:00 до 13:00)

Дніпровський район – вул. Остафія Дашкевича, 9 (щочетверга з 10:00 до 17:00)

Деснянський район – вул. Бальзака, 28 (щочетверга з 10:00 до 14:00)

Оболонський район – проспект Оболонський, 22 (Vcenti Hub) (щоп’ятниці з 10:00 до 14:00)

Святошинський район – бульвар Ромена Роллана, 13-В (щоп’ятниці з 10:00 до 15:00)

Солом’янський район – вул. Волинська, 2 (щосереди з 10:00 до 17:00)

Шевченківський район – вул. Білоруська, 11 (щовівторка з 10:00 до 15:00), вул. Володимирська, 51-Б (Vcentri Hub) (щоп’ятниці з 10:00 до 16:00).

Нагадаємо, Рада заборонила примусово стягувати борги за комірне.

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