Аварія інженерних мереж: у Києві тимчасово змінено рух тролейбусів на вул. Софіївській

У столиці змінено рух трьох тролейбусних маршрутів.
У зв’язку з аварією інженерних мереж на вулиці Софіївській у Києві тимчасово змінено рух тролейбусів маршрутів № 6, 16, 18.
Про це повідомила КМДА з посиланням на КП "Київпастранс".
Так, маршрут №6 курсує до станції метро "Лук’янівська", маршрути №16, 18 – до Повітрофлотського шляхопроводу.
Нагадаємо, у Києві відновили роботу шість тролейбусних маршрутів.
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