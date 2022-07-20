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Аварія інженерних мереж: у Києві тимчасово змінено рух тролейбусів на вул. Софіївській

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Аварія інженерних мереж: у Києві тимчасово змінено рух тролейбусів на вул. Софіївській

Фото: Телеграф

У столиці змінено рух трьох тролейбусних маршрутів.

У зв’язку з аварією інженерних мереж на вулиці Софіївській у Києві тимчасово змінено рух тролейбусів маршрутів № 6, 16, 18.   

Про це повідомила КМДА з посиланням на КП "Київпастранс".   

Так, маршрут №6 курсує до станції метро "Лук’янівська", маршрути №16, 18 – до Повітрофлотського шляхопроводу.

Нагадаємо, у Києві відновили роботу шість тролейбусних маршрутів. 

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