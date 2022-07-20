Аварія інженерних мереж: у Києві тимчасово змінено рух тролейбусів на вул. Софіївській

У зв’язку з аварією інженерних мереж на вулиці Софіївській у Києві тимчасово змінено рух тролейбусів маршрутів № 6, 16, 18.

Про це повідомила КМДА з посиланням на КП "Київпастранс".

Так, маршрут №6 курсує до станції метро "Лук’янівська", маршрути №16, 18 – до Повітрофлотського шляхопроводу.

Нагадаємо, у Києві відновили роботу шість тролейбусних маршрутів.

Читайте також: