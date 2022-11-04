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У "Київ Цифровий" запустили нове опитування: киянам пропонують повернути історичні назви вулицям

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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У "Київ Цифровий" запустили нове опитування: киянам пропонують повернути історичні назви вулицям

Facebook/Київ Цифровий

Результати опитування розгляне Київрада.

У застосунку "Київ Цифровий" 4 листопада запустили нове опитування. Киянам пропонують повернути історичні назви міським об’єктам, що підлягають перейменуванню

У переліку 32 об‘єкти, які відібрала експертна комісія з фахівців Українського інституту національної пам'яті, Інституту історії України та інших установ.

Наприклад, пропонується повернути провулку Мічуріна історичну назву Болсуновський, вулицю Шутова перейменувати на Грушецьку, а вулицю Царика на Іподромний провулок.

Опитування триватиме до кінця наступного тижня - 13 листопада. Усі результати передадуть на розгляд Київської міської ради.

© Петро Оленич
Фото: Петро Оленич
© Петро Оленич
Фото: Петро Оленич
© Петро Оленич
Фото: Петро Оленич

Нагадаємо, станом на ранок 4 листопада в Києві без світла залишилися 450 тисяч споживачів. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про важку ситуацію з електропостачанням та пояснив, чому відбуваються вимкнення.

Без Пушкіна та Карла Маркса — у Києві перейменували 40 вулиць: які нові назви та яка рекція містян

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Дата публікації
Перегляди
113
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