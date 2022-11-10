В Киеве переименовали еще 11 улиц: новые названия

Теперь в Киеве есть улица Екатерины Гандзюк и Якова Гнездовского.
В Киеве в четверг, 11 ноября, переименовали еще 11 улиц, связанных с Россией и советским прошлым украинской столицы.
Об этом сообщили в КГГА.
Депутаты Киевсовета 11 ноября на своем заседании переименовали 11 улиц. Их названия были связаны с Россией и Советским союзом:
- улица Беломорская – улица Екатерины Гандзюк;
- улица Магнитогорская – улица Якова Гнездовского;
- улица Ломоносова – улица Юлии Здановской;
- улица Северо-Сырецкая – улица Виктора Некрасова;
- бульвар Труда – бульвар Ивана Котляревского;
- улица Генерала Карбышева – улица Ирины Бекешкиной;
- улица Челябинская – улица Пантелеймона Кулиша;
- улица Николая Гастелло улица Бусовогорская;
- улица Мамина-Сибиряка — улица Вечевая
- улица Вали Котика – улица Венская;
- улица Ижевская – улица Ижкарская.
Всего в Киеве уже переименовано 204 объекта. Этот процесс продолжается.
Переименование в Киеве после нападения России
В Украине, в частности, и в Киеве, после начала полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства начался новый этап переименования улиц и других топонимов.
В июне в Киевском городском совете зарегистрирован проект решения о переименовании 5 станций столичного метрополитена, названия которых так или иначе связаны с РФ или ее государствами-сателлитами.
В июле в Киеве переименовали театр Леси Украинки. Теперь его название Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки. Из названия изъяли слова "русской драмы" Минкульт утвердил своим приказом еще в июне.
В сентябре депутаты Киевсовета проголосовали за переименование более сотни улиц, названия которых связаны с Россией.
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