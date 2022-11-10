В Киеве переименовали еще 11 улиц: новые названия

Теперь в Киеве есть улица Екатерины Гандзюк и Якова Гнездовского.

В Киеве в четверг, 11 ноября, переименовали еще 11 улиц, связанных с Россией и советским прошлым украинской столицы.

Об этом сообщили в КГГА.

Депутаты Киевсовета 11 ноября на своем заседании переименовали 11 улиц. Их названия были связаны с Россией и Советским союзом:

улица Беломорская – улица Екатерины Гандзюк;

улица Магнитогорская – улица Якова Гнездовского;

улица Ломоносова – улица Юлии Здановской;

улица Северо-Сырецкая – улица Виктора Некрасова;

бульвар Труда – бульвар Ивана Котляревского;

улица Генерала Карбышева – улица Ирины Бекешкиной;

улица Челябинская – улица Пантелеймона Кулиша;

улица Николая Гастелло улица Бусовогорская;

улица Мамина-Сибиряка — улица Вечевая

улица Вали Котика – улица Венская;

улица Ижевская – улица Ижкарская.

Всего в Киеве уже переименовано 204 объекта. Этот процесс продолжается.

Переименование в Киеве после нападения России

В Украине, в частности, и в Киеве, после начала полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства начался новый этап переименования улиц и других топонимов.

В июне в Киевском городском совете зарегистрирован проект решения о переименовании 5 станций столичного метрополитена, названия которых так или иначе связаны с РФ или ее государствами-сателлитами.

В июле в Киеве переименовали театр Леси Украинки. Теперь его название Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки. Из названия изъяли слова "русской драмы" Минкульт утвердил своим приказом еще в июне.

В сентябре депутаты Киевсовета проголосовали за переименование более сотни улиц, названия которых связаны с Россией.

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