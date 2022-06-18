Перейменування п'яти станцій метро: у Київраді зареєстровано проєкт рішення

У Київській міській раді зареєстровано проєкт рішення про перейменування 5 станцій столичного метрополітену, назви яких у той чи інший спосіб пов'язані з РФ або її державами-сателітами.

Відповідний документ оприлюднений на сайті Київради, він перебуває на розгляді профільної комісії.

"Перейменувати станції Київського метрополітену: станцію "Берестейська" на станцію "Бучанська", станцію "Площа Льва Толстого" на станцію "Василя Стуса", станцію "Героїв Дніпра" на станцію "Героїв України", станцію "Мінська" на станцію "Варшавська"), станцію "Дружби народів" на станцію "Ботанічна", — йдеться у проєкті рішення.

У записці пояснення до нього уточнюється, що нові назви для станцій були обрані за підсумками електронного голосування, в якому взяли участь 170 646 користувачів.

Орієнтовна вартість перейменування станцій та ліній метрополітену становить 2 302 тис. грн (які будуть направлені у тому числі на заміну текстового наповнення, назв станції, яка буде розташована на колійних стінах та входах/виходах, загальні схеми, лінійні схеми), які будуть виділені із коштів бюджету міста Києва.

"Прийняття рішення сприятиме демократизації українського суспільства. Дасть можливість перейменувати станції Київського метрополітену з метою популяризації визначних фактів історії України, формування історичної свідомості Українського народу", — наголошується в пояснювальній записці.

Раніше у Сирецькому парку у Києві почала працювати дитяча залізниця біля станції "Київ-Пасажирський дитячий".

Читайте також:

Дерусифікація столиці: коли чекати на перейменування вулиць та назв метро