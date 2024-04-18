Від 22 квітня паркування на муніципальних паркінгах буде платним від 8:00 до 22:00.

У Києві паркування знову стане платним.

Про це йдеться у повідомленні у застосунку "Київ Цифровий".

Від 22 квітня паркування на муніципальних паркінгах буде платним від 8:00 до 22:00. В інший час будніх днів, а також у суботу та неділю паркування залишається безкоштовним.

Водіям радять налаштувати сповіщення про активне паркування у застосунку. Тоді "Київ Цифровий" нагадуватиме про пакрування щогодини, а о 22:00 автоматично його завершить, якщо цього не зробить водій.

Користувачі застосунку також можуть запланувати автоматичне завершення паркування, натиснувши на позначку годинника щойно розпочнуть паркування авто.

За вчасною оплатою слідкуватимуть інспектори з паркування. Під час повітряної тривоги вони не мають права штрафувати водіїв.

Це вже не вперше, коли плату за стоянку автомобілів на муніципальних майданчиках скасовують. З літа 2021 року, коли Київ суттєво підняв вартість і став контролювати оплату, це ставалося ще тричі: через суди, через бюрократію й через початок великого вторгнення.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2024 року КМДА через сервіс "Київ Цифровий" повідомила, що паркування в місті стало "тимчасово безплатним". Це відбулося через судову справу: Шостий апеляційний адмінсуд Києва підтвердив рішення Окружного адмінсуду і визнав незаконним розпорядження КМДА про затвердження тарифів.

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