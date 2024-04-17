В Києві водій автомобіля BMW влетів у зупинку громадського транспорту: постраждала військова (фото)

25-річний водій BMW не впорався з керуванням.

В Києві водій автомобіля BMW влетів у зупинку громадського транспорту. Внаслідок чого постраждала військовослужбовиця.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва.

Як стало відомо, аварія сталася близько 14:00 на Берестейському проспекті близько 14:00. Там 25-річний водій BMW не впорався з керуванням та влетів у зупинку громадського транспорту.

Внаслідок ДТП постраждала 42-річна військовослужбовиця. Їх надають допомогу лікарі. На місці продовжують працювати правоохоронці. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Нагадаємо, що народного депутата України від "Батьківщини" Андрія Ніколаєнка судитимуть за смертельну ДТП на Житомирщині, яка сталася у листопаді 2023 року.

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