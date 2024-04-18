Мобілізація у Києві: скількох людей розшукує столична поліція через неявку до ТЦК

Поліція Києва отримала 5387 звернень від ТЦК щодо розшуку та доправлення військовозобов'язаних жителів столиці.

Про це пише NV з посиланням на відповідь Управління превентивної діяльності ГУНП у м. Києві.

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Так, станом на 1 квітня поліція отримала 5387 звернень від ТЦК щодо встановлення місця перебування та доправлення осіб для складання щодо них адмінпротоколів. З-поміж них за ухилення від проходження військової служби необхідно встановити місцезнаходження та доправити до ТЦК 4955 осіб.

Наразі столичні правоохоронці встановили місце перебування та доправили до ТЦК для складання адмінматеріалів майже третину зазначених осіб, а саме – 1416.

Нагадаємо, 17 квітня новий закон про мобілізацію був опублікований в офіційному парламентському виданні "Голос України". Це означає, що закон набуде чинності за місяць, а саме 18 травня.

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