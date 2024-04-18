У Києві попрощалися із письменником, громадським діячем Дмитром Капрановим, одним з братів-близнюків письменницького дуету "Брати Капранови".

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Провести в останню путь 56-річного Дмитра Капранова у Михайлівський собор прийшли сотні киян: рідні, друзі, колеги-письменники, однодумці та побратими, відомі українці. Про смерть Дмитра у Facebook два дні тому повідомив його брат-близнюк Віталій. Позавчора вранці Дмитру раптово стало зле і його серце зупинилось. Відомо, що письменник мав проблеми зі здоровʼям і нещодавно переніс операцію на серці. Брати Капранови – відомі українські письменники, видавці, публіцисти, громадські діячі, блогери. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, вони боронили країну зі зброєю в руках у Києві в лавах полку "Азов". Разом із братом Дмитро Капранов вів канал "Імені Т. Г. Шевченка", де вони цікаво та правдиво розповідали про історію України. Крім того, вони разом вели активну літературну діяльність.

Друзі та колеги згадують Дмитра, як справжнього патріота України щиру і добру людину. Його смерть вважають великою втратою для української публіцистики. Письменника провели під оплески. Поховають Дмитра Капранова на Байковому цвинтарі.

Нагадаємо, історик, письменник, публіцист та громадський діяч Дмитро Капранов раптово помер 16 квітня.

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