С 22 апреля парковка на муниципальных паркингах будет платной с 8:00 до 22:00.

В Киеве парковка снова станет платной.

Об этом говорится в сообщении в приложении "Киев Цифровой".

С 22 апреля парковка на муниципальных паркингах будет платной с 8:00 до 22:00. В остальное время будних дней, а также в субботу и воскресенье парковка остается бесплатной.

Водителям советуют настроить уведомления об активной парковке в приложении. Тогда "Киев Цифровой" будет напоминать о покрутке каждый час, а в 22:00 автоматически его завершит, если этого не сделает водитель.

Пользователи приложения также могут запланировать автоматическое завершение парковки, нажав на отметку часов, как только начнут парковку авто.

За своевременной оплатой будут следить инспекторы по парковке. При воздушной тревоге они не имеют права штрафовать водителей.

Это уже не в первый раз, когда плату за стоянку автомобилей на муниципальных площадках отменяют. С лета 2021 года, когда Киев существенно поднял стоимость и стал контролировать оплату, это происходило еще трижды: через суды, бюрократию и начало большого вторжения.

Напомним, в конце февраля 2024 года КГГА через сервис "Киев Цифровой" сообщила, что парковка в городе стала "временно бесплатной". Это произошло из-за судебного дела: Шестой апелляционный админсуд Киева подтвердил решение Окружного админсуда и признал незаконным распоряжение КГГА об утверждении тарифов.

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