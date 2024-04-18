У Києві чоловік кидався ножами в рятувальників, які намагалися допомогти його дружині, що випала з вікна

У Києві нетвереза жінка випала з третього поверху, але замість допомоги її чоловік кидався сокирами у рятувальників.

У Солом'янському районі Києва 17 квітня сталася надзвичайна подія. Жінка випала з вікна третього поверху багатоповерхівки і опинилася на карнизі першого поверху. Однак її співмешканець не поспішав допомагати і намагався завадити рятувальникам.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

Після прибуття на місце події оперативники дізналися, що потерпіла сиділа на підвіконні у нетверезому стані та раптом випала з вікна третього поверху. Коли медики та рятувальники намагалися дістатися до неї, щоб надати допомогу, у тому ж вікні з’явився чоловік та почав кидатися в них ножами, сокирою та іншими речами. Внаслідок його дій було пошкоджено пересічний автомобіль та карету швидкої допомоги.

Правоохоронці затримали чоловіка в його оселі, а жінку доставили до лікарні для надання медичної допомоги. Лікарі діагностували у 39-річної потерпілої закриті травми живота, грудної клітини й черепно-мозкову травму.

37-річного місцевого мешканця поліцейські затримали у порядку ст. 298-2 Кримінального процесуального кодексу України. Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру. В рамках досудового розслідування поліцейські встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, у Львові загинула дівчина, яка випала з вікна багатоповерхівки. Трагічний випадок трапився 23 березня. Аналогічний випадок стався і у Тернополі. Там з вікна багатоповерхівки також випала жінка. Від отриманих травм вона померла на місці.

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