В Києві чоловік напав з ножем на громадянина з дитиною та вкрав його велосипед (фото)

В Києві правоохоронці затримали за розбійний напад на чоловіка з маленькою дитиною місцевого мешканця. Він, погрожуючи ножем, вкрав велосипед і втік з місця злочину.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва.

Як стало відомо, інцидент стався в Деснянському районі столиці. Там місцевий мешканець катався зі своїм 11-річним сином на велосипедах. Якоїсь миті до них підійшов невідомий, вдарив батька дити та погрожуючи ножем, вкрав його “двоколісний”.

“Наступного дня поліцейські розшукали підозрюваного на одній з вулиць Деснянського району. Ним виявився місцевий мешканець 1987 року народження, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення пограбувань і квартирних крадіжок. Правоохоронці з’ясували, що правопорушник продав велосипед, однак поліцейські знайшли покупця та вилучили транспортний засіб”, - розповіли правоохоронці.

Чоловіка затримали. Йому вже повідомили про підозру за 4 ст. 187 КК (“Розбій, вчинений в умовах воєнного стану”). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Києві водій автомобіля BMW влетів у зупинку громадського транспорту.

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