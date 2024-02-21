Платне паркування в Києві: суд заборонив стягувати кошти

Від 21 лютого плату за паркування у Києві стягувати не можуть, адже шостий апеляційний адмінсуд столиці підтвердив рішення Окружного адмінсуду щодо визнання протиправним та скасування розпорядження КМВА, яким затверджені тарифи на платне паркування в місті.

Про це повідомив у Facebook голова Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький.

"Чекаємо на дійсно нові та обґрунтовані тарифи від київської влади", - написав Хмельницький.

Хмельницький заявив про підтвердження апеляційним судом, що розпорядження КМВА від 07.11.2022 № 735 про встановлення тарифів 35 грн за годину у першій зоні (25 та 5 грн - у другій та третій відповідно) КП "Київтранспарксервіс" на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів, які надаються КП, - незаконне.

Голова Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету наголосив, що 13 жовтня 2023 року Тимчасова адмінколегія АМКУ заявила про вкотре завищені ціни на паркування в Києві.

Штраф за два повторних порушення Київтранспарксервіс конкурентного законодавства - 6,6 млн грн.

Колегія визнала, що КП "Київтранспарксервіс", яке розрахувало ціну на послуги паркування у столиці в 35 грн за годину, скористалося своїм монопольним становищем під час формування вартості такої послуги, а Київська міська військова адміністрація це порушення "легітимізувала".

За результатами розгляду, ТАК АМКУ оштрафувала КП "Київтранспарксервіс" на 3,3 млн гривень та зобов’язала комунальників та КМВА припинити правопорушення", - додав він.

Хмельницький додав, що це не перше порушення комунальників, встановлене на зазначеному ринку.

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