В Україні оголошено повітряну тривогу: що відомо (мапа)

Зокрема, сирени не лунали на заході країни.
У Києві та низці областей вдень 19 лютого оголошено повітряну тривогу. Спочатку сирени залунали у столиці, потім "почервоніли" інші області.
Про це стало відомо з мапи тривог.
"Загроза застосування балістичного озброєння, в областях де оголошено повітряну тривогу", - повідомили Повітряні сили.
Сирени не лунають у західних областях, у деяких регіонах в центрі та на півдні - як от в Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.
Нагадаємо, зранку під час повітряної тривоги у Миколаєві стався вибух.