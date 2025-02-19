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В Україні оголошено повітряну тривогу: що відомо (мапа)

В Україні оголошено повітряну тривогу: що відомо (мапа)

Повітряна тривога. / Фото: Associated Press

Зокрема, сирени не лунали на заході країни.

У Києві та низці областей вдень 19 лютого оголошено повітряну тривогу. Спочатку сирени залунали у столиці, потім "почервоніли" інші області. 

Про це стало відомо з мапи тривог. 

"Загроза застосування балістичного озброєння, в областях де оголошено повітряну тривогу", - повідомили Повітряні сили. 

Сирени не лунають у західних областях, у деяких регіонах в центрі та на півдні - як от в Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

Мапа тривог станом на 19 лютого. / ©
Мапа тривог станом на 19 лютого.

Нагадаємо, зранку під час повітряної тривоги  у Миколаєві стався вибух.

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