Водолази врятували собаку з крижаного Дніпра: як він там опинився (відео)

Пес кинувся за лебедем і провалився у воду.

У Києві, на затоці Собаче гирло в Оболонському районі, надзвичайники врятували собаку з крижаного Дніпра.

Про це повідомили в ДСНС.

Пес побачив лебедя й кинувся за ним, проте лід на річці не витримав і тріснув. Чотирилапий опинився у крижаній воді, безсилий вибратися самостійно.

На порятунок прийшли водолази ДСНС: за допомогою спеціального обладнання вони витягли хвостатого з води.

"На березі його вже чекала господиня – перелякана, але неймовірно вдячна", – розповідають рятувальники.

Водолази врятували собаку з крижаного Дніпра

Нагадаємо, ДСНСівці прводять рейди на водоймах, адже крига забирає життя українців. Лише за 7 днів на Київщині водолази дістали з крижаної води чотирьох потопельників. Серед загиблих на воді є і діти.

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