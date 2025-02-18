Принизив військову: у КМВА повідомили про долю водія маршрутки

Сама Ксенія Пономарьова розповіла, що цей водій систематично ображає військовослужбовців.

Водія маршрутки, який принизив військову у Києві, зняли з маршруту.

Про це сказав очільник КМВА Тимур Ткаченко в ефірі телемарафону 18 лютого.

"Також фахівці Укртрансбезпеки провели профілактичні бесіди. Я сподіваюсь, що найближчим часом такі ситуації будуть скоріше виключенням, аніж системою", – зазначив очільник КМВА.

Він також висловив вдячність киянам, які реагують на несправедливість щодо військових і ветеранів.

"Я сподіваюся, що такі ситуації найближчим часом будуть скоріше, виключенням, ніж системою", – зазначив очільник КМВА.

Раніше військовослужбовиця ЗСУ Ксенія Пономарьова розповіла, що у Києві водій маршрутки навмисно різко загальмував, а коли вона впала назвав її "п'яним бидлом". Вона також зауважила, що ніхто з пасажирів маршрутки не допоміг їй підвестися і не відреагував на слова водія.

Скандал! Водій маршрутки принизив військовослужбовицю!

Згодом військова звернулася на гарячу лінію Державної служби з безпеки на транспорті. Уже 18 лютого там розповіли , що посадовці зустрілися з компанією-перевізником та водієм.

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