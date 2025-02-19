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В Украине объявлена воздушная тревога: что известно (карта)

В Украине объявлена воздушная тревога: что известно (карта)

Воздушная тревога. / Фото: Associated Press

В частности, сирены не звучали на западе страны.

В Киеве и ряде областей днем 19 февраля объявлена воздушная тревога. Сначала сирены раздались в столице, затем "покраснели" другие области.

Об этом стало известно с карты тревог.

"Угроза применения баллистического вооружения, в областях, где объявлена воздушная тревога", — сообщили Воздушные силы.

Сирены не раздаются в западных областях, в некоторых регионах в центре и на юге — например, в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

Карта тревог на 19 февраля. / ©
Карта тревог на 19 февраля.

Напомним, утром во время воздушной тревоги в Николаеве произошел взрыв.

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