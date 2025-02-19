У Києві вночі пролунали вибухи: працюють сили ППО

Місто атакували ворожі безпілотники.
У Києві в ніч проти 19 лютого пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це йдеться у повідомленні очільника столиці Віталія Кличка.
Він заявив, що місто перебуває під атакою ворожих ударних безпілотників, по яких працюють сили ППО.
Також дану інформацію підтвердили у Київській міській військовій адміністрації.
"У Києві вибухи через роботу ППО", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 19 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що в ніч проти 19 липня на Одещині пролунали вибухи, після чого в регіоні були зафіксовані локальні відключення світла.
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