У Києві вночі пролунали вибухи: працюють сили ППО

У Києві в ніч проти 19 лютого пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні очільника столиці Віталія Кличка.

Він заявив, що місто перебуває під атакою ворожих ударних безпілотників, по яких працюють сили ППО.

Також дану інформацію підтвердили у Київській міській військовій адміністрації.

"У Києві вибухи через роботу ППО", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 19 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що в ніч проти 19 липня на Одещині пролунали вибухи, після чого в регіоні були зафіксовані локальні відключення світла.

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