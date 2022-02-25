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У Києві оголошена повітряна тривога

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У Києві оголошена повітряна тривога

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Негайно прямуйте до найближчого укриття!

У Києві оголошено повітряну тривогу. КМДА закликала мешканців столиці негайно прямувати до найближчого укриття!

Нагадаємо, в Україні запровадили комендантську годину. Вона діятиме від 22:00 до 6:00. У Києві та області — до 7:00. 

У столиці громадський транспорт під час комендантської години працювати не буде. При цьому станції метрополітену будуть доступні як укриття в цілодобовому режимі.

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