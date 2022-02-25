У Києві загасили пожежу в багатоповерхівці після потужного вибуху

У Києві загасили пожежу в багатоповерхівці після потужного вибуху

Було травмовано вісім осіб.

О 05:37 п'ятниці, 25 лютого, пожежники загасили масштабну пожежу в багатоповерхівці на вулиці Кошиця, 7-А, в Києві.

Про це повідомляє ДСНС.

Було врятовано 20 осіб, травмовано 8 осіб та евакуйовано 150 осіб.

Пожежа сталася о 04:20 після збиття ворожого літального апарату. Журналіст ТСН повідомив, що в будинку вибиті вікна на всіх поверхах.

У Києві уламки збитого літального апарату впали на багатоповерхівку, зайнялася пожежа

Управління ДСНС Києва

Управління ДСНС Києва

Управління ДСНС Києва

Управління ДСНС Києва