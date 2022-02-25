У Києві загасили пожежу в багатоповерхівці після потужного вибуху

Було травмовано вісім осіб.
О 05:37 п'ятниці, 25 лютого, пожежники загасили масштабну пожежу в багатоповерхівці на вулиці Кошиця, 7-А, в Києві.
Про це повідомляє ДСНС.
Було врятовано 20 осіб, травмовано 8 осіб та евакуйовано 150 осіб.
Пожежа сталася о 04:20 після збиття ворожого літального апарату. Журналіст ТСН повідомив, що в будинку вибиті вікна на всіх поверхах.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.