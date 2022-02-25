У Києві та Львові лунають сирени - треба бігти до укриття

У Києві та Львові лунають сирени - треба бігти до укриття

Це не навчальна тривога.

Близько сьомої години ранку 25 лютого у Києві та Львові лунають сирени про повітряну небезпеку - потрібно швидко бігти в укриття.

"Увага, це не навчальна тривога! Оголошена повітряна загроза! Почувши сирени, негайно прямуйте до найближчого укриття! Нагадуємо, всі станції метрополітену під час тривоги доступні для людей як укриття у будь-який час доби. Столиця працює в умовах воєнного стану. Стежте за офіційною інформацією та зберігайте спокій", - зазначили в КМДА.