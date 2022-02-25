У Києві палає багатоповерхівка після збиття літального апарату: може бути багато жертв

У Києві палає багатоповерхівка після збиття літального апарату: може бути багато жертв

Займання сталося від 4 до 9 поверхів.

У Києві після збиття ворожого літального апарату, уламки якого впали на житлову зону, палає 16-поверхівка.

Як повідомив Антон Геращенко, займання сталося від 4 до 9 поверхів. Зараз на місці вже працюють рятувальники, які намагаються приборкати вогонь.

Можливо, є багато жертв серед мирного населення. На опублікованих фото видно масштаби руйнування - горять квартири, знищені балкони.

Близько 04:20 по вул. Кошиця, 7А внаслідок влучання у багатоповерховий житловий будинок (складається з двох секцій: 1 секція 10 поверхова влучання на рівні 1-2 поверху, друга секція 16 поверхова влучання на рівні 8-9 поверхів) з послідуючим горінням, є загроза руйнування. Від ДСНС залучено 11 одиниць техніки. Також надходять повідомлення від мешканців про вибухи на території мікрорайонів Березняки, Осокорки, Троєщина.