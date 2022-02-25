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У Києві впав літак, а його фрагмент - на будинок і той загорівся

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У Києві впав літак, а його фрагмент - на будинок і той загорівся

Управління ДСНС Києва

Про жертв та постраждалих невідомо.

У Києві впав літак. Його фрагмент упав на приватний двоповерховий будинок, від чого той загорівся.

Це сталося на вулиці Садовій, 54, що на Липках у Печерському районі в центрі столиці.

"О 05:00 по вул. Садова, 54, сталася пожежа двоповерхового приватного житлового будинку внаслідок падіння фрагментів літака. Площа пожежі уточнюється. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.  Від ДСНС залучено 15 осіб та 2 од. техніки", - ідеться в повідомленні рятувальників.

Чий саме літак упав, невідомо.

© Управління ДСНС Києва
Управління ДСНС Києва
© Управління ДСНС Києва
Управління ДСНС Києва

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