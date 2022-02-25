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Російські окупанти можуть зайти у селище Ворзель на Київщині

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Російські окупанти можуть зайти у селище Ворзель на Київщині

Associated Press

Радниця міністра наголосила, що Україна знищує окупанта.

Російські окупанти 24 лютого можуть зайти у місто Ворзель Київської області. 

Про це повідомила радниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Можливий захід окупанта у Ворзель та навколишні населені пункти. Пали і знищуй ворога", - наголосила Ганна Маляр. 

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