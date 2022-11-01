У Києві на всі тролейбусні маршрути випускають автобуси — Кличко

Через постійні обстріли української енергосистеми з боку Росії у столиці змушені випустити автобуси на всі тролейбусні маршрути.
Від середи, 2 листопада, на всі тролейбусні маршрути Києва випустять автобуси.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у Телеграмі.
"Від завтра, з 2 листопада, на всіх тролейбусних маршрутах столиці працюватимуть автобуси", - написав Кличко.
За його словами, це потрібно для того, аби зменшити навантаження на енергосистему та економити електрику.
"Дякую киянам, які свідомо ставляться до ситуації і заощаджують електроенергію вдома та на робочих місцях", - додав мер Києва.
Зазначимо, у Черкасах зупинили рух тролейбусів через проблеми з електроенергією. Місцевих заспокоюють тим, що всі маршрути дублюються автобусними.
Нагадаємо, єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон повідомила, що країни ЄС готові постачати Україні електроенергію у разі дефіциту через ракетні атаки з боку Росії.
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