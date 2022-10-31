У Києві без світла залишаються 270 тисяч квартир, 40% споживачів столиці поки без води - Кличко

Енергетики планують стабілізувати ситуацію зі світлом приблизно о 9-10 вечора, та навіть повернувши постачання електроенергії, вимкнення будуть застосовувати, бо ситуація складна.

Наразі без світла у Києві залишаються 270 тисяч квартир, 40% споживачів столиці - без води.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Фахівці "Київводоканалу" працюють, щоб якнайшвидше стабілізувати роботу водопровідних станцій. Адже зранку, через пошкодження енергооб‘єкту біля Києва, 80% споживачів столиці були без водопостачання. 350 тисяч помешкань Києва - без електрики. Станом на цю годину без світла в столиці 270 тисяч квартир. І 40% споживачів столиці - без води", - заявив він.

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За словами Кличка, відновлено водопостачання лівого берега міста, тривають роботи з відновлення водопостачання правобережної частини столиці.

Він також повідомив, що світло повернули жителям Троєщини та частково - Подолу. Завершується підключення об’єктів "Київводоканалу" до електроенергії, що дозволить відновлювати водопостачання.

"Енергетики планують стабілізувати ситуацію зі світлом приблизно о 9-10 вечора. Але навіть повернувши постачання електроенергії, вимкнення будуть застосовувати, бо ситуація складна", - додав він.

За його словами, у столиці, зокрема за допомогою генераторів, відновили електропостачання 27 бюветних комплексів, вони доступні для киян. Деякі бювети ще на стадії підключення. З переліком і адресами бюветів можна ознайомитися на офіційному порталі міста чи сайті "Київводфонду".

Нагадаємо, сьогодні, 31 жовтня, російські війська здійснили черговий масований ракетний обстріл території України. Повітряні сили Збройних сил України збили 44 з 50 ворожих ракет. Декілька ракет влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох регіонах України. Пошкоджені електропідстанції, об’єкти гідроенергетики та теплової генерації.

Раптові відключення щодня: вимкнення електроенергії стане ще масовішим

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