У Києві відновили електропостачання для містян та водоканалу, але попередили про аварійні відключення

У Києві відновили електропостачання для містян та водоканалу. Проте не у всіх квартирах зараз є світло, оскільки були застосовані графіки аварійних відключень.

Про це повідомляє ДТЕК "Київські електромережі" у Facebook.

"Ми відновили електропостачання для споживачів та об’єктів водоканалу, які лишились без світла через терористичну атаку Росії на об’єкти критичної інфраструктури міста ранком 31 жовтня. Станом на 18:00 наші спеціалісти перевели на тимчасову схему живлення всіх знеструмлених споживачів в Києві. Ці клієнти знову зі світлом", - йдеться у повідомлення.

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Водночас, за вказівкою системного оператор НЕК "Укренерго", у Києві наразі застосовані екстренні обмеження електропостачання. Тому частина споживачів зараз тимчасово без електропостачання, відповідно до потреб енергосистеми. Для цих споживачів електропостачання буде відновлено після стабілізації ситуації в енергосистемі, відповідно до вказівки диспетчера "Укренерго".

"У зв’язку зі збільшенням навантаження на електромережі, просимо відповідально ставитися до споживання електроенергії – вмикати енергоємні прилади по черзі і максимально знизити споживання електроенергії в пікові години з 17.00 до 23.00", - наголошується у поввідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 31 жовтня, російські війська здійснили черговий масований ракетний обстріл території України. Повітряні сили Збройних сил України збили 44 з 50 ворожих ракет. Декілька ракет влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох регіонах України. Були пошкоджені електропідстанції, об’єкти гідроенергетики та теплової генерації.

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