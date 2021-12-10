У Києві на вихідних закриють 3 станції метро: причина

У Києві на вихідних закриють 3 станції метро: причина

Вхід до станцій закриють у неділю ввечері.

У неділю, 12 грудня, у Києві через футбольний матч між командами "Динамо" (Київ) та "Зоря" (Луганськ) на НСК "Олімпійський" тимчасово закриють три станції метро.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Гра почнеться о 17:00. Перед початком матчу закриють вхід на станцію "Олімпійська". Перед початком і після закінчення гри також закриють вхід до станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".

"Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій", - пояснили у КП "Київський метрополітен".

Нагадаємо, що у Києві миша ласувала штруделем з яблуком у вітрині кафе біля станції метро "Лісова".Схоже, що присутність продавця таємного покупця" зовсім не лякала.

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