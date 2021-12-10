В Киеве на выходных закроют 3 станции метро: причина

В Киеве на выходных закроют 3 станции метро: причина

Вход на станции закроют в воскресенье вечером.

В воскресенье, 12 декабря, в Киеве из-за футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Заря" (Луганск) на НСК "Олимпийский" временно закроют три станции метро.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Игра начнется в 17:00. Перед началом матча закроют вход на станцию "Олимпийская". Перед началом и после окончания игры также закроют вход на станции "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций", — пояснили в КП "Киевский метрополитен".

Напомним, что в Киеве мышь лакомилась штруделем с яблоком в витрине кафе возле станции метро "Лесная". Похоже, что присутствие продавца тайного покупателя совсем не пугало.

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